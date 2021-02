Tendances déco : 3 podcasts à écouter sans tarder

Plus

Architectes, designers, artistes, décorateurs… Qui de mieux pour parler déco que ceux qui la font ? Tendances, décryptages ou conversations, focus sur trois podcasts à mettre entre toutes les oreilles. La déco, on la regarde, on la touche mais on peut aussi l’écouter. Des passionnés de design, d’architecture, de pièces iconiques invitent des personnalités du milieu pour mieux comprendre et décrypter les dernières inspirations.

Le plus précis : "Où est le beau ?" Depuis deux ans, Hélène Aguilar, ancienne juriste et folle de déco, interroge ceux qui font le beau. Dans son podcast suivi par plus de 23.000 followers sur Instagram, la podcasteuse s’interroge sur sa place dans notre vie, en quoi il nous amène à nous questionner et en quoi il est utile à notre quête de sens. Avec elle, des figures de l’architecture, de l’art et du design mais pas que… On y fait aussi de belles découvertes, comme la vision de la beauté du botaniste Francis Hallé, auteur d’une vingtaine d’ouvrages sur la forêt. Un moment intime et inattendu. Lire aussi : Adoptez le Kintsugi, l’art qui répare et sublime vos décos préférées Bonus, la créatrice a lancé un deuxième format, "Design sur Ecoute" où, deux fois par mois, on découvre les secrets de création et de fabrication d’un objet au design célèbre, comme le fauteuil Groovy de Pierre Paulin. Le tout en 10 minutes chrono. Ecouter le podcast "Où est le beau ?"