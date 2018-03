Tendance déco : le style maison Hacienda tout droit venu d'Espagne

Sols en terre cuite, murs blancs reflétant la lumière méditerranéenne... La décoration intérieure inspirée de l'architecture traditionnelle andalouse est à la fois moderne, ethnique et colorée. Et en plus, elle nous donne une impression de vacances ! Voici donc quelques idées et astuces qui vont sublimer votre espace de vie, en ayant à l'esprit le charme des accents andalous, et la splendeur de l'Hacienda !

Une palette riche en couleurs Le bleu...la mer... - © cineuno - Getty Images/iStockphoto Les couleurs des maisons espagnoles font penser à la mer Méditerranée et aux plages paradisiaques. Le blanc cassé pour les murs et les meubles ont un effet rafraîchissant. Le bleu foncé, le turquoise et le brun peuvent se retrouver par touches dans les motifs des carrelages et d'objets en céramique. Pour finaliser les couleurs de votre décoration espagnole, utilisez les teintes rouges et orange de la terre cuite et de la faïence : un must !

Un fond blanc Le blanc pour refléter le soleil ! - © orinoco-art - Getty Images/iStockphoto A l'origine, c'était une façon de maintenir l'intérieur frais, mais actuellement, l'apparence des murs en stucs blancs dans le style espagnol est plus en vogue pour le design que pour l'aspect pratique. Il y a un côté très captivant dans la simplicité des murs en arc de stucs blancs ; et ceci que le style soit totalement authentique ou un peu plus moderne. Ce parement de stuc est fait d'un type de plâtre qui est couramment utilisé pour la finition extérieure.

Quelques touches de terre cuite Un pot en terre cuite qui donne tout de suite le ton - © JannHuizenga - Getty Images/iStockphoto Que ce soit sur les toits en tuiles d'argile, sur les carreaux espagnols, sur des pots ou les autres objets grands ou petits, la terre cuite apporte instantanément une touche décorative style espagnol. Sa couleur naturelle est chaude et la finition de la terre cuite conjuguent ambiance familiale, chaleureuse et accueillante.

Des matériaux séduisants Tendance déco : le style maison Hacienda tout droit venu d'Espagne - © hanohiki - Getty Images/iStockphoto L'Espagne est célèbre pour sa fabrication d'azuléjos (même si on préfère ceux du Portugal), ces somptueux carreaux de faïence décoratifs. Une façon simple d'obtenir un look espagnol tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. De même, le fer forgé va donner à votre maison une véritable ambiance méditerranéenne. Optez pour des appliques en fer sur les murs, un lustre au-dessus de la table à manger ou des poignées et boutons de porte décoratifs.

Les meubles ornés Une pièce massive pour ne pas alourdir - © ArchiViz - Getty Images/iStockphoto Les meubles espagnols sont traditionnellement en bois massif et finement ornés de marqueterie, de sculptures ou de finitions peintes. La tendance étant à la légèreté, optez pour une seule pièce travaillée comme une belle armoire, un large buffet ou une petite commode qui ressortira dans un mobilier plus moderne.