Tendance déco : le paon sort sa plume

Depuis la réouverture de La Samaritaine au public à Paris le 23 juin, ses plumes ornent l'imposante fresque emblématique de la verrière. Et la restauration de la mosaïque de 1907 a fait grand bruit. Car il aura fallu un travail titanesque de quatre ans pour rendre justice au chef-d’œuvre de l'Art Nouveau du grand magasin de "Paris Pont Neuf".

A la fois superbe, exotique et grandiloquent, le paon habille nos intérieurs de bleu, de vert et de mordoré. Il est subtil et élégant mais ses couleurs doivent être maniées avec précaution. Car s'il se pavane dans nos intérieurs, il lui en faut peu pour que ses jolies couleurs tirent vers le kitsch. Alors, on adopte cet oiseau en légèreté, par touches subtiles, pour éviter le faux pas déco.