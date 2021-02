Tendance déco : le néon fait cliquer nos intérieurs.

Alors qu'on l'a longtemps pensé cantonné aux magasins vieillots, le néon connaît un retour en force. Le petit tube lumineux s'invite avec douceur pour illuminer fièrement la déco de nos intérieurs.

Le néon, une idée lumineuse Retour en 1910. Un certain Georges Claude invente un procédé capable de faire briller intensément un tube qui contient de la vapeur de mercure. Ce procédé devient très vite populaire notamment grâce à sa consommation en énergie, bien plus basse que les lampes incandescentes. Une cinquantaine d'années plus tard, le monde artistique s'empare du matériau, Joseph Kosuth en tête avec son œuvre "Neon".

De l'art au néon Alors que l'on délaisse petit à petit le néon pour des ampoules basses consommations, les marques de déco s'en emparent. A la fois festif, amusant et décalé, il donne une touche arty à n'importe quelle pièce. Chez d'ARMES, les luminaires s'inspirent du Bauhaus et du mouvement new wave. Les lignes claires et pures s'associent à des matériaux forts, comme le bronze et la pierre. Le tout donne un air rétro de petite brasserie revisitée.

Voyagez dans l'espace Chez Yellowpop, on mise sur le voyage avec un planisphère, ou carrément jusqu'à la Lune !

Du néon pour les petits bouts Le néon est arty, certes, mais il est aussi très accessible et fun. Dans une chambre d'enfant, il suffit de l'accrocher comme détail au mur, pour un éclairage doux ou même une veilleuse. On retrouve le Peace and Love chez A Little Lovely Company.