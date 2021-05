Tendance déco : 5 questions à vous poser avant de créer un jardin aquatique

Après le retour des plantes de Mémé dans nos intérieurs, les terrariums et les plantes séchées, pas question de prendre racine ! Sauf pour les plantes élevées en aquaponie. Derrière ce nom "savant" se cache une technique toute simple : celle de faire pousser ses végétaux directement dans un bocal avec de l'eau . Et rien d'autre.

Et si pour faire pousser vos plantes, vous passiez à l' aquaponie ? Une technique facile à mettre en œuvre : ni terre, ni pot, juste de l'eau et des racines.

Pour tout le monde ! Si vous n'avez pas de jardin et que vous n'avez pas envie de mettre les mains dans la terre, le jardin en aquaponie est une bonne option. Il suffit de dégager les racines d'une plante et de la placer dans un récipient , de préférence transparent, pour profiter du joli effet de contraste entre les racines et les feuilles.

Le choix est large et vous avez plusieurs options. La plus simple : faire des boutures de plantes que vous avez déjà. Le lierre, par exemple, prendra volontiers racine dans l'eau. Et ça fonctionne aussi avec votre monstera, cette jolie plante graphique aux feuilles trouées, ou votre philodendron.

Les jardiniers aguerris peuvent se diriger vers des plantes d'étang qui poussent sous l'eau. Mais attention, ces plantes peuvent avoir besoin de mousse, de substrat et donc de recréer un écosystème proche de leur milieu naturel. Ce qui est bien différent et nécessite plus de connaissances.