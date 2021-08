Shelf styling : la tendance déco pour avoir des étagères stylées et rangées

Pour décorer ou redécorer, il suffit parfois non pas de plus mais de moins. Avec la tendance shelf styling, on expose moins d'objets mais on les agence mieux.

On utilise moins de couleurs mais on apporte plus de soin à sa palette chromatique. Bref, on choisit une approche plus épurée pour apporter plus de calme et de sérénité à son intérieur.