Principes de base du Feng Shui pour améliorer son intérieur

Il est recommandé de commencer par un tri des meubles et des objets qui composent les pièces. L’objectif est de se débarrasser du superflu , car plus une pièce est chargée, plus la circulation du Qi est entravée.

Les angles saillants et les coins sont à éviter. Pour les adoucir, on pourra poser des plantes ou des paravents , par exemple.

Enfin, les sources d’émissions électromagnétiques sont à éloigner des lieux où l’on dort ou mange, et ce, pour ne pas perturber le repos et la digestion. On évitera donc les téléviseurs et autres équipements électriques ou électroniques dans la chambre et la salle à manger.