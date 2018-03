Prendre soin des feuilles, les dépoussiérer

Prendre soin de ses plantes d'intérieur - © Neustockimages - Getty Images/iStockphoto

La poussière s'accumule vite dans nos logements, et quand on fait le ménage, on oublie souvent les plantes, alors que leurs feuilles prennent la poussière autant que les meubles. Or, c'est par les feuilles que la plante respire et transpire, et que la photosynthèse se fait. Il donc très important que les feuilles soient propres. Pulvérisez généreusement de l'eau sur et sous les feuilles. Si elles sont assez grosses et pas trop nombreuses, il est possible de les nettoyer avec une éponge propre humide, ou un chiffon humide. Entre ces phases " humides ", on peut se contenter de passer le plumeau à poussière.