Plante d'intérieur du mois : les plantes grasses

En juillet, les plantes grasses.

Leurs origines et caractéristiques

Les plantes grasses ont le pouvoir de stocker l'humidité dans leurs racines, leurs feuilles ou leurs tiges. Des qualités qui leurs permettent de vivre durant les périodes de sécheresse ou alors auprès de propriétaires peu regardant sur l'arrosage.



Elles sont originaires des zones tropicales et subtropicales africaines et d'Amérique centrale et du Sud.

Où les placer

Dans une zone de chaleur et de lumière.

Comment les entretenir



Il est conseillé de les arroser d'une bonne dose d'eau et de les laisser sécher pendant quelques semaines. Pour ce qui est de l'engrais, une dose par mois est largement suffisante.