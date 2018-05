Plante d'intérieur du mois : les modèles orientaux

En mai, les modèles orientaux.

Leurs origines et caractéristiques

Le bonsaï

C'est au XVIIe siècle que naît l'art du bonsaï. L'objectif était de réaliser des "arbres en pot" miniatures, reflétant l'essence de chaque espèce. Il tend aussi à symboliser la personnalité et l'âme de chaque arbre.

Le ficus ginseng

Le ficus ginseng est connu pour ses impressionnantes racines. La plupart du temps, la plante est cultivée en Chine, taillée en forme de bonsaï dans des serres.

Le dracaena lucky bamboo

Il s'agit d'une véritable star en Chine. En effet, la plante est offerte comme porte-bonheur aux jeunes entrepreneurs, lors de l'arrivée dans un nouvel appartement et aussi et surtout pour le Nouvel An. Et pourtant, le dracaena n'a rien d'asiatique, car il vient du Cameroun.

Où les placer?

Les trois plantations sont à placer dans un endroit lumineux mais attention, pas en plein soleil! La température ambiante ne doit jamais tomber en dessous des 15 degrés. Et si le temps est doux, elles pourront s'installer sur le balcon ou la terrasse.

Comment les entretenir?



Bonsaï et ficus devront avoir un substrat légèrement humide. Pour ce qui est du dracaena, on pourra laisser ses racines tremper dans un peu d'eau. Quant à la question de l'engrais, nos trois modèles apprécieront une petite dose toutes les deux à trois semaines.