Plante d'intérieur du mois: les fougères

Leurs origines et caractéristiques

La fougère est l'une des plantes les plus anciennes de la planète. Et pour cause, des fossiles de fougères, âgés de quelque 420 millions d'années ont été découverts. L'Office hollandais des fleurs souligne aussi que les couches de minerai de charbon sont notamment composées de restes de fougères mortes.

Forte de ses 10.000 variétés poussant dans les zones humides, la fougère rechigne à s'installer dans les déserts ou dans les lieux couverts de neiges éternelles.