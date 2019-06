Plante d'intérieur du mois: le tournesol

En juin, nous vous livrons tous les secrets du tournesol.

Ses origines et caractéristiques

Plus petit que son homologue des champs, le tournesol en pot propose malgré tout de belles fleurs jaunes avec un cœur foncé et des feuilles vert foncé. Originaire d'Amérique du Nord et du Sud, il prospère aussi en Europe. Très vigoureuse, une simple graine donne naissance à cette plante annuelle en quelques mois seulement.

Où le placer?

Comme son nom l'indique, le tournesol aime la lumière et le soleil, sans modération.

Comment l'entretenir?

Notre plante du mois a besoin de beaucoup d'eau. Il faudra veiller à ce que la motte soit toujours un peu humide, et retirer les fleurs fanées pour laisser la place aux nouveaux boutons. Enfin, un peu d'engrais une fois par semaine garantira sa croissance.