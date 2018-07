Plante d'intérieur du mois : le scindapsus

En juillet, le scindapsus.

Leurs origines et caractéristiques

Le scindapsus est reconnaissable à ses feuilles satinées en forme de cœur habillées de taches de couleur argent, vert clair, jaune ou blanc. En plus de sa beauté, la plante grimpante aide à améliorer la qualité de l'air que vous respirez.

En ce qui concerne ses origines, elles sont à chercher du côté de l'Asie du Sud-Est, en Indonésie et sur les îles Salomon.

Où les placer

Notre plante d'intérieur du mois aime la lumière mais ne doit pas pour autant être placée en plein soleil ni dans un courant d'air. Plus la feuille sera claire et plus la plante aura besoin de lumière.

Comment les entretenir

Si les tiges deviennent trop longues, elles pourront être coupées. Pour ce qui est de l'arrosage, il faudra veiller à ce que le terreau reste modérément humide sans pour autant que l'eau ne stagne dans le pot. La plante pourra être humidifiée avec un vaporisateur. Enfin, un peu d'engrais une fois par mois ne lui fera pas de mal.