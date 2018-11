Plante d'intérieur du mois: le Rhipsalis

En novembre, le rhipsalis.

Ses origines et caractéristiques

Le rhipsalis est de la famille des cactus. Mais à la différence de ses cousins, il n'est pas piquant. Il poussera rapidement avec de longues tiges retombantes ou en touffes montantes. Côté couleur, la plante tire vers le vert foncé à la base pour être plus parsemé à ses extrémités.

Notre star du mois est originaire d'Amérique centrale et du Sud, d'Afrique et de quelques îles de l'océan Indien. Seul cactus que l'on trouve en milieu naturel en dehors de l'Amérique du Nord et du Sud, elle produit des petites fleurs blanches, jaunes oranges ou rouges, qui se transformeront en baies une fois pollinisées.



Cerise sur le gâteau, elle a le pouvoir de purifier l'air.

Où le placer?

Dans des endroits bien éclairés, voire en plein soleil. Un peu d'engrais tous les mois lui fera plaisir. Et si vous jugez ses lianes trop longues, n'hésitez pas à les couper.

Comment l'entretenir?

La plante ne demandera aucun entretien et ne fera pas la tête si vous oubliez de l'arroser. La motte peut se déshydrater entre deux arrosages. Une fois par semaine sera suffisant. Si vous faites le choix de l'exposer au soleil, donnez lui plus d'eau.