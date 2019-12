Plante d'intérieur du mois : le poinsettia

Plus connue sous le titre d' étoile de Noël , elle vient du Mexique et d'Amérique centrale. Elle peut atteindre jusqu'à quatre mètres de hauteur .

Le poinsettia se reconnaît à ses feuilles colorées. Ce sont bien des feuilles et non pas des fleurs comme on a tendance à le croire. Ses "vraies" fleurs prennent la forme de boulettes jaunes au centre.

Où le placer

Dans la lumière, mais pas en plein soleil. Le poinsettia n'aime pas non plus les courants d'air ou les endroits trop chauds comme les radiateurs ou les cheminées.

Comment l'entretenir

La motte devra rester légèrement humide et un apport d'engrais toutes les deux semaines lui fera plaisir.

Enfin, si la feuille devient jaune et menace de tomber, il est conseillé de mettre la plante dans un endroit plus frais, plus éclairé et plus humide.