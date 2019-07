Plante d'intérieur du mois: le monstera

En juillet, nous vous livrons tous les secrets du monstera.

Ses origines et caractéristiques

Le monstera est reconnaissable à ses feuilles XXL en forme de cœur et à ses impressionnantes racines aériennes. En plus de son allure ultra "instragramable", la plante a le pouvoir d'assainir l'air et instaure un climat agréable dans votre maison.

Elle se retrouve dans le sud du Mexique et à Panama sous forme de lianes qui peuvent monter jusqu'à 20 mètres de hauteur dans les arbres. Elle est aussi présente dans les forêts d'Asie du Sud-Est, où elle accroche ses racines aériennes aux troncs des arbres, aux rochers et au sol.

Où le placer?

Si le monstera aime la lumière, il n'apprécie pas le plein soleil. La plante ne doit pas être exposée à des températures inférieures à 14°C.

Comment l'entretenir?

Un peu d'engrais pour plantes une fois toutes les deux semaines sera suffisant. Si le monstera fleurit, il faudra couper les fleurs. Elles prennent beaucoup d'énergie à la plante et dégagent une odeur peu agréable.