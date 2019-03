Chaque mois, Relaxnews, en partenariat avec l'Office hollandais des fleurs, présente une plante d'intérieur. Comment l'arroser ? Quand lui donner de l'engrais ? Où la placer ? Mille et une questions auxquelles nous répondons. En mars, nous vous livrons tout sur le lys.

Leurs origines et caractéristiques

La forme ancestrale du lys nous viendrait de Chine. Celle-ci pousse encore en Corée, au Japon, mais aussi dans certaines régions de Sibérie, d'où elle se serait par la suite propagée par le Caucase, les Balkans puis vers l'Europe et enfin en Amérique. Le lys existe à travers plus d'une centaine de variétés. En milieu naturel, on le trouve dans des espaces boisés ou dans des prairies.

Où les placer

Le lys raffole de la lumière certes, mais pas du plein soleil. Il apprécie aussi la fraîcheur. Plus la plante sera au frais, plus sa floraison se prolongera, jusqu'à deux ou trois semaines.

Comment les entretenir

Un arrosage régulier ravira le lys. Il faudra veiller à ce que la motte ne se déshydrate pas.

Il est recommandé d'enlever les fleurs fanées. Enfin, après une floraison abondante, le lys peut se dessécher. Vous pouvez alors replanter son bulbe dans votre jardin.