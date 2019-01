Plante d'intérieur du mois: le kentia

Ses origines et caractéristiques

On reconnaît le kentia à ses feuilles longues et fines, alignées sur ses palmes, qui filtrent et adoucissent la lumière. Issu de la famille des palmiers, le kentia pousse sur l'île Lord Howe, à l'est de l'Australie, sous le feuillage des grands arbres. Il peut atteindre jusqu'à 18 mètres de hauteur et 6 de largeur. Evidemment, il s'agit de dimensions en milieu naturel.