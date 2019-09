Plante d'intérieur du mois : le ficus à grandes feuilles

Chaque mois, Relaxnews, en partenariat avec l’Office hollandais des fleurs, présente une plante d’intérieur.

Comment l’arroser ? Quand lui donner de l’engrais ? Où la placer ? Mille et une questions auxquelles nous répondons. En septembre, nous vous livrons tous les secrets du ficus à grandes feuilles.

Ses origines et caractéristiques

Le ficus a la particularité d’améliorer la qualité de l’air en convertissant le CO2 en oxygène. Ses feuilles peuvent aussi améliorer le taux d’humidité par l’évaporation progressive de l’eau. Cette petite merveille doit son nom à un terme qui signifie "figue" en latin.

Elle est issue de la famille des moraceae et pousse dans les régions (sub) tropicales d’Asie et d’Afrique mais aussi en Amérique du Sud et en Australie.

Où le placer

Pas de plein soleil pour notre plante, qui apprécie les espaces bien éclairés ou semi ombragés. Il est aussi à noter que notre ficus est un grand timide, et que s’accoutumer à un nouvel environnement lui coûte. Veillez donc à ne pas trop le déménager.

S’il a tendance à pousser penché n’hésitez pas à le faire pivoter d’un quart de tour sur lui-même.

Comment l’entretenir

Le terreau devra être toujours un peu humide. En hiver, il supportera de s’assécher entre les arrosages. Aussi, une petite douche fera du bien à son feuillage. Enfin, un peu d’engrais toutes les deux semaines, ainsi qu’un large pot et du terreau frais tous les ans, feront de votre plantation le plus heureux des ficus.