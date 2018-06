Plante d'intérieur du mois : le chrysanthème

En juin, le chrysanthème.

Ses origines et caractéristiques

Son nom nous vient de la contraction des deux mots grecs ("chrysos" et "anthenom") et signifie "fleur d'or". Dès le XVe siècle avant Jésus Christ, la fleur est un objet de vénération en Chine. Elle est réservée aux nobles, qui sont les seuls à pouvoir l'exposer dans leurs intérieurs. Au Japon, ce symbole de longévité et d'immortalité est proclamé fleur nationale et inspire le sceau impérial.

Où le placer?

Dans un endroit bien éclairé pour prolonger sa floraison.

Comment l'entretenir?

Un peu d'engrais toutes les semaines sera apprécié. Il est conseillé d'enlever toutes les fleurs fanées pour que les nouveaux boutons se développent plus facilement. Enfin, il faudra veiller à avoir une motte toujours humide. En effet, le chrysanthème a des gros besoins en eau.