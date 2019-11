Plante d'intérieur du mois: le calathea

En novembre, nous vous livrons tous les secrets du calathea.

Ses origines et caractéristiques

Le calathea, issu des forêts tropicales chaudes et humides, se reconnaît aux dessins de ses feuilles. Celles-ci peuvent prendre plusieurs formes: rondes, ovales ou bien celle d'une lancette. La plante peut aussi se coiffer de fleurs oranges, blanches ou roses. Certaines variétés se caractérisent par des feuilles au dos couleur bordeaux. Gros plus, les feuilles du calathea assainissent l'air. Elles évoluent en fonction de l'heure de la journée, se fermant le soir et s'ouvrant la nuit. Un mouvement rendu possible grâce à une articulation entre la feuille et la tige.

Où le placer?

Attention, le calathea ne supportera pas le froid, la température ne devra donc pas tomber en dessous de 12 degrés Celsius. Cette plante se plaît dans les endroit abrités, mais pas forcément obscurs. Ainsi plus les feuilles seront colorées, plus elles ont besoin de lumière. Mais il faut veiller à ne pas mettre la plante en plein soleil. En revanche, si elle est trop à l'ombre, le dessin de la feuille disparaîtra.

Comment l'entretenir?

Pour ce qui est de l'arrosage, le terreau pourra rester légèrement humide. Il est conseillé d'arroser avec de l'eau à température ambiante et de vaporiser notre plante afin qu'elle soit hydratée jusqu'aux bords et aux pointes des feuilles. Enfin, un peu d'engrais tous les mois ravira notre calathea.