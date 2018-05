Plante d'intérieur du mois : l'hortensia

En mai, l'hortensia

Leurs origines et caractéristiques

L'hortensia est reconnaissable à ses grosses boules composées de petites fleurs en forme d'étoiles. Avec une floraison généreuse, la fleur se pare de couleurs variées allant du blanc, au vert, en passant par le bleu, le lilas, le violet et plusieurs teintes de rose. C'est au sud et à l'est de l'Asie et en Amérique du Nord et du Sud que l'on trouve les origines de la plante. Cette dernière peut devenir un grand arbuste ou de petits buissons en fonction des variétés.

En Europe, l'hortensia se retrouve dans les corps de ferme, alignés le long des pièces d'eau. En effet, "hydrangea", le nom scientifique de l'hortensia, signifie que la plante a un gros besoin en eau.

Il est aussi dit que c'est le botaniste français Philibert Commerson qui lui donna son nom en 1771. Il s'agirait d'un hommage à une femme pour qui il avait de l'inclination.

Où les placer

L'hortensia aime la lumière mais ne supporte pas le plein soleil ni les sources de chaleur, comme les radiateurs. Lorsqu'il ne gèle plus, il peut être sorti sur la terrasse ou dans le jardin.

Comment les entretenir

La fleur ne supporte pas la sécheresse. Il est recommandé de l'arroser régulièrement afin que le terreau soit toujours légèrement humide.

De l'engrais deux fois par mois lui fera le plus grand bien.

Pour intensifier leur bleu, on peut les nourrir avec un peu d'alun de potassium à partir du mois d'août, quand ils font de nouveaux boutons. Pour faire passer les roses vers le rouge ou le violet, il faudra leur donner une dose de calcaire et d'alun de potassium.