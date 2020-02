Plante d'intérieur du mois: l'areca

Ses origines et caractéristiques

Originaire du sud de Madagascar, l'areca est un palmier sans tronc central, formé par des tiges évoquant des roseaux qui sortent directement de la terre. Notre plante du mois s'habille aussi de feuilles vert clair étroites et pointues En plus d'être esthétique, la Nasa a assuré que l'areca purifiait l'air dans les maisons et contribuait à un bon taux d'humidité.