Plante d'intérieur du mois: l'anthurium

Ses origines et caractéristiques

C'est dans les régions tropicales de la Colombie, du Guatemala ou de l'Amazonie brésilienne que l'anthurium trouve ses origines. La plante a la particularité de pousser dans les arbres avec peu de racines, sans pour autant leur soustraire de la nourriture. Elle reste ainsi à l'abri du soleil et au chaud, avec un taux d'humidité élevé.

Ses fleurs vont du blanc au rouge en passant par le rose, le lilas, le citron, le vert et le marron. Parfois celles-ci sont bicolores et mouchetées, et assurent une floraison de 300 jours.