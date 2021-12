Nordmann, abies nobilis, fraseri : quel sapin choisir à Noël ?

Le classique : le Nordmann

Le Nordmann est connu pour conserver sa couleur verte intense et sa fraîcheur pendant plus d'un mois. Ses aiguilles sont souples et douces, et habillées d'un vert profond sur le dessus et d'argenté sur le dessous. On l'apprécie aussi pour sa bonne résistance à la chaleur intérieure.

Le précieux : l'Abies Nobilis

Très délicat à cultiver, l'Abies Nobilis est l'arbre des amateurs expérimentés. Son beau feuillage vert bleuté est souvent travaillé en fleuristerie ou en décoration de Noël. En plus d'être chic, l'Abies Nobilis ne perd pas ses aiguilles et répand un agréable parfum.

Le citronné : le Fraseri

Taillé en forme de pyramide, le Fraseri nous vient des États-Unis. Sa robe est verte et argentée. Lui aussi ne perd pas ses aiguilles, mais se démarque par son parfum citronné.