Meubles vintage : la tendance décryptée avec Céline Hock de Muchishop

Les meubles vintage ont de plus en plus la cote depuis une quinzaine d’années. Ils envahissent nos intérieurs et trouvent facilement leur place dans une déco de base Ikea. Mais qu’a donc le vintage pour faire chavirer nos cœurs ?

Le mobilier du 20e siècle a été très novateur, créant des formes uniques et originales qui ont révolutionné l’utilisation des meubles et leurs places dans nos intérieurs. Aujourd’hui encore, les designers modernes sont influencés par les révolutions du 20e siècle.

Céline Hock de Muchishop, propriétaire d’une boutique pas comme les autres, nous parle de la tendance Vintage et nous raconte son parcours dans le monde du meuble vintage.

Les meubles vintage ont-ils toujours eu du succès ou voit-on une différence ces dernières années ?

Les meubles vintage sont de plus en plus à la mode, cela fait 15 ans environ qu’on assiste à une montée en puissance. Depuis quelques années, il y a une conscience écologique qui s’installe progressivement et, depuis peu, chez tout le monde. Ce n’est plus l’apanage des riches bobos. Pourquoi acheter du neuf alors que les magasins et les sites de seconde main regorgent de pépites ? Et c’est pareil pour les fringues. On trouve tout en seconde main !

Quelles années sont les plus plébiscitées par les acheteurs ?

C’est clairement les années 50, 60, ce qu’on appelle le "Mid-century", le milieu du siècle. Mais les années 70 marchent pas mal aussi, même si c’est un peu plus spécial et que tout le monde n’aime pas (comme moi, j’ai du mal avec le plastique, les couleurs orange, brun, etc.) du coup, je propose très peu d’années 70 sur mon shop, à moins d’un coup de cœur, évidemment !