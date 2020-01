Maison & Objet: Esthétique post-moderne et lumière pour Tom Dixon

Alors que Maison & Objet, le salon de référence du design et de la décoration en France, se tiendra du 17 au 21 janvier 2020, le designer britannique présentera deux nouvelles collections de son cru.

Ikebana et psychédélisme

L'autodidacte britannique Tom Dixon livre en ce début d'année deux collections d'objets de décorations d'intérieur baptisées "Swirl" et "Press".

La première est présentée comme une version psychédélique de l'esthétique post-moderne italienne, avec une touche de pop.

La maison Dixon précise que ces vases s'inspirent aussi de l'ikebana, un art floral japonais. Ils ont tous été conçus avec de la poudre issue des résidus de l'industrie du marbre, associée à des pigments et à de la résine.

Avec "Press", le designer a cherché à concevoir un verre pour capter et réfracter la lumière durablement. Pressée de manière industrielle, "Press" est une série de vases, bols et de bougeoirs lourds et rainurés, faits à partir de grosses bobines de verre.