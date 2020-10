Londres : la ville où l'on fait le plus de travaux d'aménagement intérieur depuis le confinement

L'occasion de s'occuper soi-même de son intérieur

New York et Los Angeles arrivent à la deuxième et troisième place du classement du site Budget Direct, avec respectivement 825 et 616 photographies postées sur Instagram avec le hashtag #DIYhomedecor.

Les Etats-Unis prennent toutefois la tête des pays où les propriétaires ont entrepris le plus de travaux d'aménagement intérieur. Comptez 26.476 images avec le hashtag #DIYhomedecor postées depuis le pays de l'Oncle Sam, contre seulement 5.055 au Royaume-Uni.

Bangalore, Mumbai et Toronto se distinguent également dans le top des villes mondiales où les bricoleurs sont le plus friands de travaux d'aménagement. Houston ferme le classement avec 287 posts Instagram contenant le hashtag #DIYhomedecor.

Par ailleurs, les mordus de décoration se tournent principalement vers le style moderne, vintage, rustique, boho et cottage pour relooker leur intérieur.

Pour déterminer son classement, l'étude a analysé 500.000 posts Instagram avec le tag #DIYhomedecor. Les chiffres ont été arrêtés en juin dernier.