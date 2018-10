Les tons neutres reviennent à la mode dans nos intérieurs

Fini, le blanc à l'intérieur : faisons place aux tons neutres. Doux, subtils, faciles à combiner avec des couleurs vives, et plus chaleureux que le blanc pur.

Les tons neutres comme couleur dominante pour attirer les regards

À la fois subtil et dominant : un îlot de cuisine dans les tons beige. Ici, Dekton Kitchen Lunar de Cosentino. - © King George

Grâce à leur douceur, les tons neutres peuvent parfaitement jouer un rôle plus important dans votre intérieur. Vous pouvez par exemple ajouter du vieux rose dans une grande partie de la pièce, et pas seulement sur un mur contraste. Optez pour un grand meuble dans une teinte rose ou dans un joli beige pour attirer tous les regards grâce à une teinte neutre qui est à la fois subtile et dominante.