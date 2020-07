Les tendances déco d'intérieur à éviter quand on vend son appartement.

Même si le hastag #bluekitchencabinets (meubles de cuisine bleus) est très populaire sur Instagram avec plus de 2.180 posts, opter pour des portes de placards bleues pourrait décourager les acheteurs potentiels, 41% des personnes interrogées indiquant que cela pourrait les rebuter.

Une récente étude , menée par Rated People concernant 1.038 propriétaires britanniques montre que les acheteurs potentiels sont moins susceptibles d'acheter une propriété si ses murs ont été peints en bleu foncé (52%) et gris foncé (49%).

Aux propriétaires qui se tournent vers Instagram pour glaner des tendances déco dans l'optique d'augmenter la valeur de leur propriété sur le marché immobilier, sachez que certaines améliorations vues partout sont plus susceptibles de rebuter les acheteurs potentiels que de les séduire.

Les erreurs à ne pas commettre

Parmi les tendances déco qui pourraient abaisser l'attrait de son bien, on note une salle d'eau sans baignoire (juste une douche) (43%), des robinets noirs (35%), des encadrements de fenêtres gris foncé (32%) ainsi qu'un sol peint (35%).

Bien que les sols carrelés à motifs figurent parmi les grandes tendances de ces dernières années, 29% des propriétaires sondés ne sont pas attirés par de tels sols.

Les auteurs du rapport soulignent que ce détail peut facilement et rapidement être amélioré par les propriétaires voulant vendre leur bien.

Par ailleurs, que ce soit pour mettre leur bien sur le marché ou non, de nombreux propriétaires à travers le monde ont saisi l'opportunité du confinement imposé par la pandémie pour se lancer dans de nombreux projets d'amélioration de leur intérieur.

On notera que certaines améliorations sont plus susceptibles d'attirer des acheteurs potentiels. Parmi celles-ci, il y a l'ajout de toilettes au sous-sol (58%), un espace de stockage intégré (54%), une cabine de douche séparée (52%) et un îlot central de cuisine (37%).