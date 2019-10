Les premières images de la collection IKEA x Virgil Abloh, spéciale jeunes adultes

Annoncée en 2017 à Älmhult, cette collection en fait baver plus d’un.

Virgil Abloh, c’est le fondateur du label Off-White, l’ancien directeur artistique de Jay-Z et Kanye West et le directeur artistique des collections homme de Louis Vuitton. Un artiste accompli qui a maintenant une nouvelle corde à son arc : collab avec Ikea !

Disponible à partir du 7 novembre, la collection MARKERAD est clairement orientée jeunes adultes qui entre dans la vie étudiante ou active et qui ont un petit penchant artiste. On y trouvera un tapis 'ticket de caisse Ikea', un autre tapis imitation herbe avec la citation "wet grass", un miroir pas comme les autres, une peinture rétroéclairée de Mona Lisa, une table, des chaises et divers articles de déco.

"J’espère que ces produits apporteront des touches d’humour et d’ironie dans la maison de jeunes adultes tout en y ajoutant une certaine valeur émotionnelle durable. L’art n’est pas seulement une œuvre que l’on accroche au mur, il peut prendre la forme d’une chaise, d’une table ou d’un tapis spécial."

Les 15 produits de la collection limitée MARKERAD est disponible à partir du 7 novembre 2019 dans tous les magasins IKEA de Belgique.