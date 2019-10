Ce qu’on adore à Halloween (comme à Noël d’ailleurs), c’est la déco.

L’extravagance de certains porches, la folie des salons et la démence des vitrines. On a fait un petit tour du monde sur instagram pour vous donner des idées ou, à défaut, de quoi rêver pour l’année prochaine (parce qu’il faut bien un an de préparation pour certains décors). Sans surprise, c’est aux Etats-Unis que l’on retrouve les plus extravagants, sublimes, énormes décorations !