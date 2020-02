Le "Do it yourself", une pratique de plus en plus en vogue

272 euros: c'est le montant que les Français estiment économiser en fabriquant leurs propres produits, selon une étude Ipsos réalisée pour l'Observatoire E.Leclerc des Nouvelles Consommation sur un échantillon national représentatif de 1.039 Français âgés de 18 ans et plus.

Les produits alimentaires figurent en première place lorsqu'il s'agit de mettre la main à la pâte (88%). Viennent ensuite les objets à réparer (67%), le recyclage (57%) et, dans une moindre mesure, les produits ménagers (24%) et les cosmétiques (16%).

62% d'entre eux estiment économiser 272 euros par an, soit un peu plus de 20 euros par mois.

La volonté de faire des économies financières grâce aux produits faits maison s'avère particulièrement marquée chez les jeunes et les sondés à la situation financière la plus fragile.

Impliquer tous les acteurs

Selon la quasi-totalité des Français (91%), les jeunes générations doivent apprendre à "faire les choses elles-mêmes": 75% ont d'ailleurs prévu d'apprendre à leurs enfants à réparer ou créer des objets du quotidien eux-mêmes.

Toutefois, l'accès à l'information concernant les techniques de réalisation ou les points de vente pour se procurer le matériel nécessaire laissent à désirer, du point de vue des sondés.

87% souhaiteraient une plus grande implication des enseignes spécialisées, des associations (83%) et des grandes surfaces (68%).

Par ailleurs, 75% déclarent qu'ils seraient plus enclins à se rendre dans une enseigne où ils pourraient trouver la totalité des ingrédients pour fabriquer leurs propres produits ménagers (71%) ou des magasins qui proposent des ateliers de recyclage et de réparation d'objets (75%) ou encore des kits "do it yourself" comprenant un mode d'emploi, des ustensiles et des ingrédients (69%).