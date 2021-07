Le crush déco : la lampe imprimée 3D fabriquée à partir de peau d'orange

La start-up milanaise Krill Design a imprimé en 3D une lampe tactile à partir d'écorces d'orange de Sicile. En plus de sentir bon, Ohmie a le bon goût d'être compostable avec les déchets ménagers organiques. Les concepteurs espèrent prouver que les déchets alimentaires peuvent être réutilisés avec succès dans un produit d'éco-conception qui est à la fois beau et fonctionnel.

On connaissait déjà la tendance du cuir de banane ou de champignons dans la mode. C'est au tour de la déco de s'emparer de la tendance fruits et légumes. Le cabinet italien Krill Design s'est tourné vers l'emblème de la Sicile, l'orange, pour créer une lampe légère et parfumée.

De sa surface à motifs à son odeur et à sa couleur vibrante, la lampe de 23 cm de haut a été conçue pour refléter ses origines.

"Nous tenons à promouvoir une chaîne d'approvisionnement et de production locale et entièrement italienne, explique Krill Design au site web Deezen : "L'orange est l'un des nombreux produits italiens réputés dans le monde entier et nous pensons que c'est un beau symbole".