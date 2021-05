La maison du futur sera modulable, personnalisable et durable

Le constructeur sud-coréen Samsung vient de présenter sa vision de la maison de demain, basée à la fois sur la personnalisation, la modularité et la connectivité.

A l'image des constructeurs automobiles, Samsung envisage donc de proposer des modèles adapté à chacun de ses clients selon ses besoins spécifiques et son style de vie , selon les pays par exemple. Après le réfrigérateur, d'autres appareils électroménagers profiteront de ces évolutions.

De la même manière, il est possible d'ajouter un module supplémentaire afin de bénéficier d'un espace de stockage en plus.

Cette nouvelle génération de réfrigérateurs est presque entièrement personnalisable. Leur façade est composée de panneaux interchangeables , dont l'utilisateur peut choisir la couleur et la finition afin qu'ils s'intègrent parfaitement dans n'importe quelle cuisine. Ils peuvent ensuite, à tout moment, être modifiés sans devoir changer de réfrigérateur.

Les applis mobiles vont révolutionner les tâches ménagères

A noter, parmi les dernières nouveautés présentées par la marque, pour l'instant disponibles uniquement en Corée du Sud, une armoire à chaussures qui les entretient continuellement, les désodorise, les déshumidifie et les sèche afin qu'elles soient toujours fraîches et agréables à porter.

Enfin, l'intelligence artificielle va jouer un rôle de plus en plus important afin de synchroniser les actions des pièces d'électroménager par familles (cuisine, nettoyage, lessive...) via leurs applications mobiles dédiées.