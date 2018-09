Ça y est, on connait LA couleur de 2019, celle qu’on verra sur les catwalks des défilés, dans les magasins et sur les murs de vos salons. Celle qui a pour thème " LET THE LIGHT IN " et qui mise sur l’optimisme et la résilience! J’ai nommé : Spiced Honey! Un brun miel épicé aux subtiles touches ambrées et nuances dorées. Selon le Global Aesthetic Center (GAC) d’AkzoNobel, société mère de Levis.

Déjà présente dans les collections ! - © Pravda

Let the light in La couleur de l'année 2019 - © Levis Chaque année, le Global Aesthetic Center (GAC) d’AkzoNobel se met en quête de la couleur tendance. Les spécialistes en couleur et les experts internationaux du design étudient les dernières tendances sociales et traduisent ces informations pour obtenir la nouvelle Couleur de l’Année. Pour 2019, une grande tendance générale s’est démarquée : nous ressentons tous un sentiment d’énergie positive et d’optimisme. Nous voulons nous ouvrir aux autres et nous recherchons la nouveauté.

Spiced Honey : Couleur de l’année 2019 La couleur de l'année 2019 - © Levis Spiced Honey repose sur une nuance orange chaleureux, en adéquation parfaite avec le thème " Let the Light in ". Une couleur raffinée et neutre, qui répond aux envies grandissantes de changement. Elle a la qualité d’évoluer avec son environnement : intemporelle lorsqu’elle est combinée à d’autres teintes naturelles, la couleur se veut également stimulante et énergisante si elle est alliée à une palette vive. Il y en a donc pour tous les goûts puisqu’on sait que les goûts et les couleurs…

Des idées pour renouveler votre intérieur avec le spiced honey La Levis Ambiance Trend Collection 2019 offre une palette de couleurs pleines d’énergie, dans laquelle Spiced Honey occupe une place de choix. Les 10 couleurs de cette collection refont de notre maison un lieu d’action, où nous prenons le temps de faire de nouvelles expériences. Avec son côté ludique et pop, on y trouve un mélange équilibré de rouge et de vert dynamiques, de teintes roses et bleues douces et de tons neutres, comme le blanc et le gris. Les notes dorées de la touche de miel confèrent un côté chaleureux et accueillant à la palette de couleurs. Mais pour ceux qui préfèrent les couleurs pastels ou intemporelles, vous trouverez des inspirations partout!