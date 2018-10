Jardinage : trois astuces pour ses plantes d'intérieurs

Les plantes ont regagné du terrain dans nos intérieurs. Mais malheur à ceux qui les croiraient moins laborieuses à entretenir que leurs consoeurs du jardin.

Les deux décoratrices Caro Langton et Rose Ray publient un ouvrage compilant des idées déco, une présentation de 38 espèces et des astuces pour en prendre soin.

Un compost pour cactus et les plantes grasses:

Pour soigner nos cactus favoris, il suffira de mélanger un volume de coco (un matériau fibreux et absorbant, issu de l'écorce de la noix de coco) un volume de gros sable ou de gravier. Ce compost favorisera un drainage facile. Le sable ou gravier permettra à l'eau de passer rapidement à travers le compost et empêchera les racines de pourrir.

Une suspension en macramé

Munissez-vous d'un crochet à accrocher sur un clou. Y pendre quatre cordons de 2 mètres chacun en les laissant retomber à la même longueur de chaque côté. Nouer les cordons, puis les partager en quatre paires et les nouer toujours par paire, tous au même niveau, en fonction de la taille du pot qui sera accueilli par la suspension.

Sous cette rangée de nœuds, un peu plus bas, séparez les cordons, puis prendre le cordon de gauche de chaque paire pour le joindre avec le cordon droit de la paire de cordons située juste à côté.

Faire une troisième série de nœuds plus bas, en mélangeant de nouveau les cordons. Enfin, finaliser la suspension en faisant un gros nœud avec tous les liens.

Un décor suspendu

Percer deux trous à chaque extrémité d'un morceau de bois flotté. Enfilez une corde à travers les trous, en pensant à la hauteur à laquelle sera suspendu le décor. Ensuite, garnir le morceau de bois de plantes et divers objets de votre choix. Puis, suspendre le bois flotté à un clou ou crochet.

"Les plantes et la maison. Succulentes, plantes aériennes et cactées" de Caro Langton et Rose Ray, aux éditions Rouergue, le 11 octobre 2017.