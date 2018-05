Jardinage et enfants : avoir le pouce vert est bon pour eux

Dans le jardin comme sur le balcon, les enfants adorent semer, arroser et voir pousser les plantes. En fonction de leur âge, vous pouvez les initier aux joies du jardinage en choisissant des activités adaptées. Pédagogique, amusant et vivifiant, le jardinage a tout bon. C'est aussi l'occasion pour eux de découvrir les merveilles de la nature!

S'émerveiller devant la nature Planter quelques graines pour les regarder se transformer! Votre enfant sera tellement content de suivre les instructions toutes simples que vous lui donnerez. Un peu de terre dans un petit pot, une ou deux graines, on arrose et on attend. Il sera bien impressionné et impatient de voir poindre un peu de vert au bout de quelques jours. En lui donnant la responsabilité d'une ou deux petites plantes en devenir, vous l'intéresserez dès le début, surtout qu'il sera convaincu que la plante pousse grâce à ses efforts.

S'émerveiller devant la nature - © romrodinka - Getty Images/iStockphoto

Une activité ludique Il ne faut pas hésiter à initier l'enfant au jardinage dès son plus jeune âge. C'est un moment de partage durant lequel il se connecte à la nature. Il s'agit d'une activité simple qui permet de mieux comprendre l'environnement. Le petit pourrait donc assimiler le cycle de la vie grâce à la germination mais surtout l'interaction entre différents éléments: les graines, le climat, le sol et les différents insectes. C'est une activité concrète qui apprend à l'enfant également la patience. Le jardinage aide, par ailleurs, au développement de la motricité et du sens de l'observation. C'est aussi un excellent moyen de faire comprendre le cycle des saisons.

Une activité ludique - © RyanJLane - Getty Images

Tous les sens en éveil Jardiner avec les enfants, c'est leur permettre de s'épanouir en mettant tous leurs sens en éveil. Ils en prendront plein la vue devant une jardinière haute en couleur ou un potager teinté de vert, rouge et orange. Ils adoreront également mettre les mains dans la terre, manipuler des bulbes, des graines, se salir, respirer le parfum d'une fleur ou d'un fruit, juste avant de goûter à la joie de le mettre à la bouche!

Tous les sens en éveil - © portishead1 - Getty Images

Persévérance, patience et sens de l'organisation En mettant les enfants au jardinage, ils apprennent, à leur rythme, à observer la nature et à préserver l'environnement. N'hésitez pas à leur consacrer un petit espace dans votre jardin ou une jardinière sur votre balcon. Avec votre aide, vos jardiniers en herbe développeront la capacité d'attention et la patience. Les travaux de la terre leur apprendront également l'anticipation et l'organisation. Un pas de plus vers l'autonomie.

Persévérance, patience et sens de l'organisation - © monkeybusinessimages - Getty Images/iStockphoto

Jardiner permet aux enfants de profiter du grand air et de rester en forme Au-delà des apprentissages, ces activités partagées offrent aussi de vrais moments de complicité. Même à l'intérieur! Quand le temps ne permet pas de jardiner, d'autres activités peuvent également amuser les tout petits bien au chaud à l'intérieur. Avec un peu de peinture, vous pouvez décorer avec eux des pots en terre cuite ou préparer des étiquettes de jardin pour vos futures plantations. La confection d'un terrarium, véritable mini-jardin dans un pot en verre, est également une activité très simple qui va enchanter les enfants. Une balade en forêt, même l'hiver, peut se transformer en mission botanique avec la cueillette de quelques feuilles et fleurs à coller soigneusement dans un herbier. La lavande cueillie et séchée peut servir à confectionner de jolis sachets à mettre dans les armoires, et des coquilles d’œuf peuvent servir de pots pour faire des semis en attendant les beaux jours. En plus d'être l'occasion de précieux moments passés ensemble, le jardinage en famille représente un formidable outil éducatif. Sans compter qu'il aurait de nombreux bienfaits sur l'alimentation et le bien-être des enfants.