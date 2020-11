IKEA : la collection des fêtes de Noël est déjà disponible

La collection des fêtes de Noël est enfin disponible sur le site d’IKEA. Intitulée DEKORERA & VINTER, la gamme contient des produits pour décorer votre sapin et “donner à votre maison des allures de fête”. Cette année la marque suédoise apporte “de nombreux conseils abordables, durables et créatifs en matière de cuisine, de décoration et d’emballages”.