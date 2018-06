Ikea fait appel à huit artistes pour une collection de tapis

Le géant de l'ameublement suédois Ikea a convoqué huit artistes contemporains pour donner naissance à autant de tapis. Le résultat est une collection de véritables œuvres d'art disponible à partir de 2019.

L'année prochaine, Ikea proposera une collection de huit tapis, tous signés par de grands noms de l'art.

"Si l'on se penche sur le passé, les tapis ont traditionnellement été perçus comme de l'art plutôt que quelque chose de fonctionnel. Cette collection nous a donné l'occasion d'explorer les traditions et de les placer dans un contexte moderne. " rapporte Henrik Most en charge de la collection.

Ikea assure que les tapis relèvent tous d'un grand savoir-faire. Tous seront réalisés à la main, en laine et en matériaux spéciaux.

"Il y a de petites imperfections naturelles qui donnent à chaque pièce une expression unique", assure Most.

Le créateur de mode Virgil Abloh signe un tapis persan où sont inscrits les mots "Keep Off" tandis que Craig Green propose un couple d'oiseaux sur fond coloré. Quant au tapis de Supakitch, il prend la forme d'un serpent noir et blanc. Celui de Misaki Kawai évoque une famille de lions.

Récemment, après avoir présenté les premières images de sa collection avec le designer Virgil Abloh, Ikea a annoncé une collaboration avec l'artiste Solange Knowles.