Changer de décoration d'intérieur permet non seulement de donner un souffle de fraîcheur à sa maison, mais aussi de s'occuper l'esprit et de découvrir de nouveaux talents. Vous pensez que cela requiert du temps, des travaux et un budget conséquent ? Sachez qu'il suffit de peu pour atteindre votre but.

Trier, ranger et faire de la place Peu importe le style de décoration pour la maison que vous aurez choisi, tout commence toujours par un bon ménage de printemps. Jetez ou donnez tous les éléments déco qui ne s'intégreront pas au nouveau style de votre intérieur et essayez de faire un maximum de place. Que vous souhaitiez une décoration scandinave, campagne, contemporaine ou encore champêtre, réussir sa décoration passe avant tout par cette étape.

Idées pour améliorer votre maison - © Tinatin1 - Getty Images/iStockphoto Peindre les murs et les façades L'une des solutions les plus évidentes et les plus simples à réaliser est de repeindre votre maison. Le fait d'apporter cette touche rafraîchissante sur vos murs vous permettra de rénover à moindre coût. Si vous désirez procéder aux rénovations par vous-même, vous économiserez de l'argent. Sans frais de main-d'oeuvre, vous n'aurez alors plus qu'à vous occuper d'acheter la peinture, à la couleur de votre choix, ainsi que tous les éléments nécessaires dans un magasin spécialisé.

Idées pour améliorer votre maison - © gilaxia - Getty Images Faire jouer les couleurs en votre faveur Le choix des couleurs est essentiel pour obtenir une décoration de maison tendance et aérée. Pour agrandir une chambre, optez pour des couleurs claires qui non seulement favoriseront la luminosité, mais permettront également de donner l'illusion d'une pièce plus grande. Les couleurs choisies pour les murs font d'ailleurs partie des règles à garder à l'esprit avant de se lancer dans la décoration. Du vert pâle, du blanc cassé, du bleu clair ou encore du rose poudré conviendront parfaitement.

Idées pour améliorer votre maison - © KatarzynaBialasiewicz - Getty Images/iStockphoto Bien choisir les rideaux Insufflant chaleur, ambiance cosy, intimité et style à la maison, les rideaux jouent un rôle majeur dans les intérieurs. Occultants, isolants, de type voilage ou avec embrasse, il existe une multitude de draperies pour habiller vos fenêtres et donner du style.

Idées pour améliorer votre maison - © Solovyova - Getty Images/iStockphoto Illuminer la déco avec des miroirs Les miroirs, en plus d'être décoratifs, permettent d'offrir aux pièces étroites une impression de profondeur. Qu'ils soient en bois, en fer forgé, ronds ou rectangulaires, les miroirs se placeront de préférence face aux fenêtres pour offrir plus de lumière à vos pièces.

Idées pour améliorer votre maison - © jodiejohnson - Getty Images/iStockphoto Changer les cadres Pas besoin de toujours conserver les mêmes cadres accrochés au mur. C'est simple et peu dispendieux de s'en procurer de nouveaux, pour ajouter un peu de couleur et de dynamisme, ou pour équilibrer un décor. Pratiquement n'importe quelle image devient intéressante lorsqu'elle est encadrée.

Idées pour améliorer votre maison - © KatarzynaBialasiewicz - Getty Images/iStockphoto Sublimer l'ambiance avec des luminaires Un des éléments importants de la décoration intérieure est l'éclairage. La lumière naturelle est à privilégier, mais l'utilisation de luminaires est essentielle pour obtenir un éclairage complet. Un beau luminaire peut changer une pièce en un clin d'oeil et créer une ambiance adaptée à celle-ci.

Idées pour améliorer votre maison - © mustafagull - Getty Images/iStockphoto Opter pour un look tendance à travers le mobilier Une fois que vous avez changé la déco pourquoi ne pas aussi changer les meubles? Le style tendance actuellement nous vient du Nord de l'Europe, où on aime bien le minimalisme et le bois. On utilise plutôt des couleurs claires et pastel. Elles attirent la lumière et donnent un sentiment d'apaisement. Ajouter une lampe assortie aux rideaux, agrémenter une pièce neutre de quelques touches de couleur, choisir de nouveaux meubles... Ces éléments tendance à glisser dans la déco de la maison vous permettront en quelques gestes seulement de sublimer votre ambiance intérieure de façon simple, mais efficace.