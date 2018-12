Et si vous offriez des photos pour Noël?

Du smartphone à la boîte aux lettres

Idée cadeau : des impressions photo et des accessoires instax - © Tous droits réservés

Marre de voir toutes vos photos dans votre smartphone et jamais en vrai? Clicher.fr vous permet de passer directement du téléphone à l'impression, sans devoir trouver le câble de raccordement à l'ordi. Une sélection des photos, une mise en page (parfois un peu fastidieuse), un envoie rapide et une réception dans votre boite aux lettres!

On a testé l'impression en box avec des photos carrées, la boite en carton design est adorable et les photos sympas (choisissez la meilleure option possible pour l'impression papier sinon les photos manqueront un peu de vie).