Feel good, jolies et inspirantes, les affiches envahissent nos murs

Alors que nous passons de plus en plus de temps chez nous, nos murs peuvent nous motiver plutôt que nous enfermer. Car la jadis affiche ringarde, arbore aujourd'hui les citations les plus inspirantes, drôles ou minimalistes et parfois inattendues...

On l'avait presque oubliée depuis le temps où l'on punaisait nos posters sur les murs encombrés de nos chambres d'ado. Aujourd'hui, l'affiche reprend du galon grâce à son graphisme travaillé.

Déco, affiche de ciné, pop culture ou collage, ces nouveaux posters trouvent une place dans notre salon. A l'heure du home branding, où notre intérieur devient aussi notre marque de fabrique, on affiche sa différence. Et si en plus elles ont ce petit côté vintage, vous serez totalement dans la tendance puisque la touche rétro est de plus en plus présente dans nos intérieurs.