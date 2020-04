Fais-le ! : un vide-poche de récup

La mode est une grande consommatrice de ressources naturelles, eau, énergie, santé des travailleurs. Ne pas jeter ses vieux vêtements, c'est déjà un pas dans la bonne direction pour sauver notre planète. Amandine a donc récupéré un de ses vieux jeans pour vous et en a fait un vide-poche malin.

Le jeans c'est beau, c'est intemporel et indémodable. On en profite pour leur prolonger la vie en réalisant un rangement suspendu. Amandine vous en propose deux versions en fonction de votre quantité de toile et la place que vous voulez y consacrer.