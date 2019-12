Fais-le! : un vase en origami pour les fêtes

Pas de vase pour les fleurs que vous allez probablement recevoir pour les fêtes? Avec un papier, l’affaire est réglée!

Pour plus de facilité j’ai choisi un papier un peu cartonné. Et pour donner un style plus chic, vous pouvez utiliser du papier motif, par exemple marbré, ou terrazzo …

Voici les quelques étapes, à adapter selon la taille du papier :