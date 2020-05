Fais-le : le tataki zomé ou impression écologique

Lors d’un salon DIY Amandine a rencontré Thu-Van, styliste à l’atelier @nuagedautomne . Celui-ci lui a montré et expliqué le principe de l’impression végétale. Il n’en fallait pas plus pour qu’Amandine accroche à cette technique toute naturelle. Elle vous la présente tout de suite !

Le tataki zomé permet d’imprimer des végétaux, feuilles ou fleurs sur des fibres végétales ou animales. C’est facile, naturel, écologique et ça vous permet de personnaliser un tissu pour la finalité que vous aurez choisie : un vêtement, une nappe, un set de table, etc.

É tape 1 : réalisation du mordant

L’impression devra être fixée sur le tissu, vous aurez donc besoin d’un mordant. Le type de mordant impacte sur la couleur et la durée de vie de l’impression et il sera différent selon la matière choisie. Ici Amandine a pris du coton donc elle va utiliser de la pierre d’Alun. Réduisez la pierre en poudre et mélangez-la à un peu d’eau. Transvasez le tout dans un vaporisateur et mélangez.