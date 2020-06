Fais-le ! : des étiquettes tendance à imprimer pour vos rangements

Au printemps ou en été, on aime trier et ranger notre intérieur. Avec le travail à domicile, il est également important de bien organiser son espace bureau, de bien répertorier ses affaires qui peuvent traîner sur notre plan de travail. Pour remédier à cela, notre spécialiste DIY Amandine Katz vous propose ses magnifiques étiquettes "Fais-Le !" réalisées de ses propres mains et à imprimer soi-même facilement.

Des étiquettes pour tout organiser

Que ce soit sur papier blanc, papier kraft, papier autocollant ou bien cartonné, laissez votre créativité s’exprimer en imprimant ces petites étiquettes sur le support de votre choix. Découpez-les ensuite pour agrémenter vos créations DIY ou pour décorer vos boîtes de rangement. Les possibilités sont infinies !

Une solution idéale pour vous aider dans votre organisation au quotidien. Pour classer les dossiers, étiqueter les confitures en cuisine ou pour dater joliment un album photo. C’est joli, astucieux et facile à réaliser chez soi.

Téléchargez, imprimez, complétez

Pour reproduire ces étiquettes à la maison, téléchargez le fichier ci-dessous dans la version de votre choix (PDF ou JPEG). Imprimez ensuite dans la taille 100% sur votre imprimante, découpez-les et les voilà prêtes pour être complétées à la main.