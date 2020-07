Fais-le ! : comment créer un set de table avec des tissus récup ?

A défaut de partir en vacances, on va se faire un lunch pique-nique au parc. On a pris un set de table, comme à la maison. Pas pour ne pas faire de miettes, mais plutôt pour déposer les tartines sur un endroit propre. Comme tout le monde a toujours peur de les mettre sur une crotte de pigeon (ou autre truc dégueu qui traîne par terre). Et puis, quand on emporte des couverts avec soi, on ne sait pas où les mettre. On vous propose donc de créer un set de table avec une pochette à couverts pour que tous vos soucis de pique-nique disparaissent !

PRIX Peu coûteux NIVEAU DE DIFFICULTE Moyen à difficile MATERIAUX Deux tissus cirés (avec motifs différents)

Des élastiques

Un bouton snap (bouton-pression en 4 morceaux)

De la corde

Les étapes É tape 1 : les découpes Deux morceaux de tissu ciré de style différent : 1 uni et l’autre à motifs. Ici, on prend le motif géométrique pour l’extérieur et l’uni pour l’intérieur. Découpez : 2 rectangles de même taille, 46x36 cm, sur les 2 tissus différents ; ils formeront le set de table ;

2 petits rectangles pour créer la pochette. Pour la pochette : un rectangle de 8 cm + 1 cm de marge

l’autre de 21 cm avec aussi 1 cm de marge. Ces mesures sont à adapter en fonction de la taille de vos couverts, bien entendu.

É tape 2 : la partie pochette Sur la partie pochette, on découpe les coins en carré de 1 cm. On replie ensuite les bords et on les épingle avant de les coudre. Une fois ce morceau terminé, on peut mettre le snap bouton.

É tape 3 : placement des élastiques Ensuite on coud 2 parties de la poche sur le gros rectangle uni ; elles formeront la partie intérieure du set de table. Mais avant cela n’oubliez pas de placer 2 élastiques pliés sous la pochette. Epinglez et cousez.

É tape 4 : réalisation du set 2 cordons à l’intérieur du tissu en laissant dépasser un morceau à l’extérieur. Ensuite, on recouvre le set de la deuxième partie réalisée dans le tissu à motifs. On les place endroit contre endroit avant de coudre, c’est-à-dire le motif contre la poche. Attention à bien laisser un espace non cousu, par lequel on pourra retourner le set.