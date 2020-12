Et si le "bleu masque" était LA couleur de l'année 2020 ?

Si la couleur du masque chirurgical devait porter un nom, elle serait le "bleu masque" et serait élue couleur de l'année puisqu'elle est sur notre nez toute la journée depuis le mois de mars.

Chaque année, l'entreprise Pantone dévoile la couleur tendance de l'année suivante. Pour 2021, il y en a deux : le jaune Illuminating et l'Ultimate gris. Et si l'on se fie à la créativité d'un artiste russe, il y en aurait peut-être une troisième : le bleu masque.

"S'il vous plaît, portez cette couleur !"

C'est du moins le clin d'œil de l'artiste et directeur créatif Artem Pozdniakov qui le 15 octobre dernier, publiait sur son compte Instagram le fameux carré Pantone au couleur du masque chirurgical.

Son idée était plutôt d'allier art et créativité pour sensibiliser au port du masque : "Deuxième vague... Et bien plus grosse que la première. S'il vous plaît, portez cette couleur ! C'est une vraie tendance en ce moment", a-t-il écrit en légende de son post Instagram.

Avec l'arrivée de la fin d'année et de l'annonce de la couleur tendance 2021 par Pantone, cette image est réapparue sur les réseaux sociaux.