Elie Saab et Christian Dior revisitent le sapin de Noël pour la bonne cause

Saison des fêtes de fin d’année oblige, les Sapins de Noël des Créateurs font leur grand retour pour une 24e édition, programmée le 26 novembre et placée sous le thème "Glacier-Crystal-Polaire".

Une soirée féerique en somme qui permettra cette année encore de récolter des fonds pour la recherche contre le cancer.

Comme chaque année à la même période, plusieurs grands noms de la mode, du design, et de l’architecture mettent en avant leur savoir-faire pour la bonne cause.

L’idée ?

Réinterpréter le mythique sapin de Noël selon un thème précis ("Glacier-Crystal-Polaire" pour cette 24e édition) pour créer une pièce unique qui sera ensuite vendue aux enchères afin de collecter des fonds pour la recherche contre le cancer, sous le patronage du Professeur David Khayat, fondateur et président de la Charte de Paris contre le cancer.

Initiée par Marie-Christiane Marek, présidente de l’association Les Sapins de Noël des Créateurs, en association avec Stéphane Bern et avec le soutien du Comité Montaigne, cette nouvelle édition bénéficie du soutien de 27 créateurs, designers et architectes, qui ont tous livré leur interprétation personnelle du Sapin de Noël polaire et cristallisé.

Christian Dior, Elie Saab, Jean Paul Gaultier, Jean-Charles de Castelbajac, Swarovski par Nathalie Colin, Francis Kurkdjian, Marc-Antoine Coulon, Reda Amalou, Ruben Alterio, Sascha Nordmeyer, Emanuel Ungaro, ou encore Sylvain Le Guen, pour ne citer qu’eux, ont tous répondu présents à l’invitation de Marie-Christiane Marek pour soutenir la lutte contre le cancer.

Toutes les œuvres réalisées par ces créateurs et artistes seront dans un premier temps exposées à l’Hôtel Plaza Athénée (Paris 8e), du 23 au 25 novembre, pour permettre au grand public de les découvrir. La vente aux enchères se tiendra quant à elle le 26 novembre, à 20h, sur invitation uniquement.

Plus de 800 sapins de Noël ont été exposés durant les 23 premières éditions des Sapins de Noël des Créateurs, ayant ainsi permis de collecter – et de reverser – pas moins de 1,11 million d’euros.